CIVITAVECCHIA – Si è conclusa con esito favorevole la conferenza dei servizi relativa al progetto definitivo della barriera soffolta di fronte alla Marina, opera necessaria e fondamentale per la difesa marittima ed il ripascimento della spiaggia. L’iter prosegue quindi spedito, forte anche del finanziamento da 1,3 milioni di euro con devoluzione di mutuo, con l’obiettivo, che potrebbe essere concreto oggi, di aprire il cantiere entro la fine dell’anno. Fra le prescrizioni indicate dalla Regione Lazio quella di “iniziare i lavori di ripascimento con materiale proveniente da cava terrestre, dovrà essere eseguita una pulizia dell’area da eventuali rifiuti depositati durante le mareggiate quali ad esempio: plastica, legno, vetro, sterpaglie”, mentre per il Mibact sarà necessaria “una ricognizione archeologica subacquea preventiva all’inizio dei lavori, da parte di un professionista archeologo dotato di apposito brevetto, che agirà sotto la direzione scientifica della Soprintendenza, nelle aree destinate ad ospitare la nuova barriera”.

