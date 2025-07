CIVITAVECCHIA – Si è svolto questa mattina un incontro tra l’Amministrazione comunale di Civitavecchia e i rappresentanti dell’associazione di categoria degli autotrasportatori. Al tavolo erano presenti l’assessore al lavoro Piero Alessi, l’assessore ai lavori pubblici Patrizio Scilipoti, il delegato alla viabilità consigliere Flavio Fustaino e il Comandante della Polizia Locale Ivano Berti.

L’incontro ha rappresentato un momento di confronto concreto sulle criticità che interessano il settore del trasporto merci, con particolare riferimento alla viabilità cittadina e ai costi crescenti che stanno penalizzando chi lavora con i mezzi pesanti. Il Comune ha assunto l’impegno di effettuare, congiuntamente agli autotrasportatori, una ricognizione puntuale delle strade urbane per individuare gli interventi più urgenti di manutenzione e sistemazione del manto stradale.

Parallelamente, prosegue l’impegno dell’Amministrazione a garantire un’area dedicata alla sosta dei mezzi pesanti: un truck park che consenta di facilitare l’ingresso in città e offrire agli autotrasportatori uno spazio di sosta sicuro e dignitoso. L’Amministrazione comunale si è inoltre impegnata a supportare la categoria presso la Regione Lazio, verificando la possibilità di accedere a specifici finanziamenti che possano aiutare gli operatori a fronteggiare i costi aumentati a seguito di recenti decisioni amministrative, come il divieto di transito dei mezzi pesanti nel quartiere Borgata Aurelia e la conseguente deviazione dei percorsi.

«Quello di oggi – ha dichiarato l’assessore al lavoro Piero Alessi – è stato un confronto importante con una categoria che rappresenta un pezzo fondamentale dell’economia del territorio. Come amministrazione vogliamo fare la nostra parte per garantire condizioni più sostenibili a chi lavora ogni giorno con i mezzi pesanti, anche sostenendo in Regione la richiesta di un aiuto concreto per i costi che stanno gravando sul settore».

«Ci siamo impegnati a effettuare in tempi rapidi una verifica puntuale delle criticità della rete stradale – ha aggiunto l’assessore ai lavori pubblici Patrizio Scilipoti – perché sappiamo quanto le condizioni del manto viario incidano direttamente sulla sicurezza e sul lavoro di chi guida mezzi pesanti. Il nostro obiettivo è partire subito con gli interventi più urgenti, per poi proseguire con una pianificazione più ampia».

Il tavolo tornerà a riunirsi già nelle prossime settimane, per proseguire il confronto e definire i primi interventi operativi.