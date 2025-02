«La competitività delle imprese e del sistema industriale deve tornare al centro delle politiche europee. Di fronte ai grandi cambiamenti come quelli che viviamo in queste settimane serve un deciso cambio di passo, con azioni rapide. C’è un forte rallentamento dell’industria, non solo in Italia. Siamo molto preoccupati, bisogna intervenire in maniera tempestiva, senza industria non c’è crescita e non c’è coesione sociale. Come ha ricordato anche ieri il presidente di Confindustria Emanuele Orsini bisogna cambiare subito con misure straordinarie per un momento straordinario». Lo ha dichiarato il presidente di Unindustria Giuseppe Biazzo durante un incontro che si è svolto presso la sede di Viterbo con la vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna.

«Abbiamo ascoltato con grande attenzione le riflessioni dell’onorevole Sberna, che ringrazio per la sua presenza e soprattutto per la sensibilità dimostrata verso le esigenze del nostro tessuto produttivo. È stato un incontro molto proficuo. Ci sono temi su cui intervenire subito: costo dell’energia, sburocratizzazione, transazione ambientale, accesso al credito. Disinteressarsi o, peggio, demonizzare l’industria significa creare danni profondi. Competitività del sistema industriale significa crescita sociale e benessere per le famiglie, dobbiamo sempre tenerlo presente».

«Due giorni fa abbiamo presentato con la Regione il Piano Industriale per il Lazio, una piattaforma di proposte che dimostra il nostro senso di responsabilità nei confronti della crescita del territorio. Puntiamo a restituire il giusto peso di manifattura e terziario avanzato nel bilancio dell’economia regionale. Pensiamo che il Lazio possa agganciare livelli di crescita pari a quelli delle regioni più dinamiche d’Europa, attraendo nuovi investimenti, puntando sulle vocazioni produttive d’eccellenza come alcune ben rappresentate a Viterbo e su settori ad alto valore aggiunto dove possiamo rivendicare leadership importanti, come la farmaceutica, il digitale, l’energia. Dobbiamo creare, però, un ambiente favorevole agli investimenti, con infrastrutture moderne e strategiche, aree industriali ed un sistema logistico all’altezza delle sfide del mercato. E in questo l’Europa deve fare la sua parte».

Per Andrea Belli, presidente Unindustria Viterbo, «le politiche europee incidono profondamente anche sulla nostra economia locale. Penso per esempio all’accesso ai fondi per la digitalizzazione e l’innovazione, alle normative sulla sostenibilità ambientale e sulla transizione energetica. Senza dimenticare il grande tema del sostegno alle imprese energivore che riguarda soprattutto il Distretto Industriale di Civita Castellana. L’aumento dei costi energetici e le stringenti normative europee impongono soluzioni concrete e tempestive. Concordiamo con i principi di fondo della sostenibilità ambientale su cui è stato costruito il Green Deal europeo, ma obiettivi, strumenti, regole e strategie non possono mettere a rischio la tenuta del sistema industriale che deve avere tempo e modi per adattarsi in maniera competitiva al cambiamento».

«Già lo scorso maggio, in vista delle elezioni europee di giugno 2024 Unindustria organizzò un incontro con i candidati della Circoscrizione Centro» ha detto Pierpaolo Pontecorvo, consigliere delegato per i dossier europei di Unindustria. «In quella occasione, presentammo le proposte contenute nel documento Fabbrica Europa che non è soltanto un insieme di proposte, ma è un manifesto di posizionamento e di visione che vuole porre positivamente l’impresa al centro del dibattito politico ed economico. Abbiamo l’urgenza di definire una vera e propria politica industriale europea che sostenga e valorizzi i comparti strategici della nostra industria e promuova regole e strumenti in grado di migliorare la competitività dei territori»