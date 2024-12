Prosegue l’attività di stabilizzazione professionisti della sanità presso la Asl di Viterbo che nell’ultima settimana ha portato all’assunzione di 110 unità, applicando puntualmente, per quanto riguarda l’azienda sanitaria locale, quanto contenuto nel piano assunzionale per il biennio 2024/25, deliberato lo scorso 8 maggio dalla Regione Lazio.

A tal riguardo, in questi giorni sono state completate le procedure per la stabilizzazione di 110 professionisti della salute e funzionari.

Nello specifico, si tratta di 91 infermieri, 13 tecnici sanitari di laboratorio biomedico, 4 assistenti sociali, 1 ortottista e di 1 collaboratore tecnico professionale per le funzioni di data manager all’interno della Breast unit.

Sono in fase di conclusione, infine, le procedure che condurranno alla stabilizzazione di 41 operatori socio sanitari e di 13 psicologi.

«A seguito delle autorizzazioni concesse dalla Regione Lazio – commenta il commissario straordinario della Asl di Viterbo, Egisto Bianconi – stiamo procedendo speditamente al perfezionamento di tutte le procedure necessarie per potenziare, qualitativamente e quantitativamente, il personale della nostra azienda.

Desidero ringraziare il settore delle Risorse umane per l’enorme lavoro che, in tal senso, sta svolgendo, al fine di conseguire gli obiettivi che ci siamo proposti. In particolare - aggiunge il commissario straordinario - le stabilizzazioni hanno un enorme significato, per l’azienda, ma anche per i professionisti interessati, perché pongono fine a un percorso di precarietà e perché riconoscono il valore di operatori che, insieme ai loro colleghi, contribuiscono ogni giorno a mantenere alto il livello delle prestazioni erogate. Queste sono, quindi, buone notizie che vogliamo condividere con i cittadini assistiti: principali fruitori dei nostri servizi».