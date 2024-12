FIUMICINO - «Sono in corso a Parco Leonardo importanti migliorie, ammodernamento e rimessa in esercizio dell’ ascensore indispensabile per disabili, persone anziane o genitori con passeggini. I lavori sono in corso d’opera grazie al pressing fatto dall’Amministrazione comunale e alle segnalazioni dei nostri cittadini». Lo dichiara l’assessore all’edilizia e ai trasporti del Comune di Fiumicino Angelo Caroccia.

«Trenitalia – spiega – ha messo in opera un’importante cantiere che oltre a ristabilire la funzionalità degli ascensori, sta anche apportando migliorie alla cartellonistica e ai monitor digitalizzati al fine di fornire in tempo reale comunicazioni ai viaggiatori e ai fruitori del servizio ferroviario. La collaborazione con Trenitalia è produttiva e riguarda tutte le stazioni presenti nel nostro territorio che in seguito verranno ammodernate. Il tutto è stato reso possibile dall’interessamento da parte dei vertici del centro commerciale e del consorzio del centro abitato di Parco Leonardo», conclude l’assessore.