CIVITAVECCHIA – Ha riaperto, almeno in parte, il parcheggio dell’area Feltrinelli, gestito da Civitavecchia Servizi Pubblici. L’area è chiusa ormai da gennaio 2021 per motivi di sicurezza legati ai manufatti presenti nel parcheggio.

Dopo più di due anni e mezzo, infatti, i vertici della municipalizzata hanno deciso di utilizzare parte del parcheggio, garantendo innanzitutto la sicurezza degli utenti. E così da qualche settimana l’area, oltre che a deposito per il servizio rimozioni, è destinata a parcheggio a lunga sosta. Anche e soprattutto per chi si imbarca da Civitavecchia con traghetti delle Autostrade del Mare o in crociera.

«In città c’è parecchia richiesta - ha confermato il presidente di Csp Fabrizio Lungarini - lo vediamo ad esempio con il parcheggio Isonzo che è sempre pieno; qui abbiamo investito molto e contiamo di farlo anche per Feltrinelli. Entro fine anno vorremmo rifare le barriere. Dopo questi anni di stop, abbiamo cercato di metterla a reddito, per quanto possibile». Resta il problema della riqualificazione dei manufatti al centro del parcheggio.

©RIPRODUZIONE RISERVATA