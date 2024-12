Ha visto finalmente la luce il nuovo bando sui rifiuti. Ieri è stato pubblicato sul sito del Comune di Viterbo. A darne notizia è stata la sindaca Chiara Frontini.

«È appena stato pubblicato il bando di gara per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Un bando - ha spiegato - che incorpora i più aggiornati Cam - Criteri ambientali minimi e che prevede punteggi premiali per chi offrirà servizi migliori per il decoro del centro storico, un servizio di guardie ambientali, un progetto di coordinamento e supporto alle associazioni di volontariato e di partecipazione civica al decoro cittadino e altre migliorie funzionali e organizzative».

La sindaca ha detto di essere «soddisfatti di aver finalmente messo un punto su una vicenda che, tra appalti ponte e proroghe, si trascinava dal 2018».

L’importo complessivo, al netto dell’Iva, ammonta a 51.526.551,23 euro di cui 43.343.008,01 per i servizi di raccolta dei rifiuti, igiene urbana e servizi accessori e 8.183.543,22 euro per trasporto, smaltimento, trattamento e riciclo. Tutto Iva esclusa.

Il servizio avrà una durata di 48 mesi che potranno essere prorogati di ulteriori 24 per 24.787.747,49 euro.

L’offerta dovrà pervenire entro L’offerta deve pervenire entro le 12 del 24 aprile.

La commissione giudicatrice, che sarà nominata dopo la scadenza della presentazione delle offerte e sarà composta da 3 esperti, si riunirà il prossimo 7 maggio alle 10.

Il nuovo appalto arriva a undici anni dal precedente. Era stato affidato a Viterbo ambiente che ancora oggi gestisce il servizio grazie a una serie di proroghe.

Dopo la scadenza naturale nel 2018, infatti c’è stata una proroga e poi, dal 2020, un appalto ponte. Questo inizialmente avrebbe dovuto avere la durata di un anno ma è stato prorogato già 5 volte. L’ultima proroga in scadenza a marzo è stata rinnovata ancora visto che non ci sarebbero stati i tempi materiali per concludere la gara.