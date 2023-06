ALLUMIERE - Ad Allumiere l'amministrazione comunale insieme alle associazioni e a tanti cittadini ha onorato la giornata del 2 giugno, Festa della Repubblica Italiana.

Alle ore 11.15 c'è stato il ritrovo in piazza della Repubblica; alle ore 11.30 è partito il corteo con il sindaco Luigi Landi, i membri dell'amministrazione comunale, le autorità civili, militari e religiose e la banda musicale dell'associazione ''Amici della Musica''. Il corteo si è è snodato lungo via Roma fino a piazza Turati dove c'è stata la deposizione della corona di alloro al Monumento ai Caduti. Il sindaco Luigi Landi ha fatto i dovuti saluti e onori davanti al monumento ai Caduti di Allumiere. Alle ore 11.45 si è svolto un momento di riflessione sul tema del ''lavoro'' presso il Parco del Risanamento. "Ho avuto l'onore domenica di depositare i fiori ai caduti sul lavoro - spuega la delegata alla Cultura Francesca Scarin - la nostra Repubblica si fonda sul principio del lavoro e con commosso onore ho reso un pensiero a coloro che per un proprio diritto hanno perso la vita. A tal proposito l'assessore Ceccarelli ha fatto un sentito discorso pubblicamente nel Parco del Risanamento".

©RIPRODUZIONE RISERVATA