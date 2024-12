CIVITAVECCHIA – Sarà portata all’attenzione di uno dei prossimi consigli comunali la prima mozione presentata dall’opposizione tutta, per impegnare il sindaco e la giunta «ad attivarsi con la Regione Lazio al fine di istituire nella Città di Civitavecchia una sede dell’Accademia della Polizia Locale della Regione Lazio, possedendo la nostra città le dimensioni e la struttura ideale per garantire un ‘ambiente” formativo efficace». Nel documento, firmato dai consiglieri di FdI Massimiliano Grasso, Simona Galizia e Giancarlo Frascarelli, da quello della Lega, Antonio Giammusso, da quello di Forza Italia, Luca Grossi, da Paolo Poletti della Lista Poletti Sindaco e da Mirko Mecozzi della Lista Grasso, si fa riferimento all’approvazione da parte del Consiglio regionale del Lazio della proposta di legge che istituisce l’Accademia regionale di Polizia Locale del Lazio. «Un’Accademia che dia coerenza alla formazione del personale, avvicini la Polizia Locale alle polizie metropolitane estere come vera polizia di prossimità - si legge - la frammentazione della preparazione professionale delle polizie locali rappresenta da sempre un problema significativo e questo si manifesta in vari aspetti, con conseguenze dirette sulla qualità dei servizi resi ai cittadini e sull’efficienza operativa delle unità ”. Nel documento si fa riferimento alle limitazioni amministrative e di risorse che, nel tempo, hanno determinato una situazione di cronica carenza d’organico nella Polizia Locale di Civitavecchia, come di molti altri comuni italiani. Una carenza che potrebbe essere parzialmente sopperita proprio con una migliore formazione legata all’Accademia, la cui costituzione sarebbe agevolata, secondo come si legge nella mozione, dalla presenza in città delle istituzioni universitarie e scolastiche superiori, degli di uffici giudiziari ed una gamma completa dei reparti delle Forze di polizia che possono agevolare l’addestramento e di soluzioni immobiliari che possono essere destinate allo scopo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA