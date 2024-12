CIVITAVECCHIA – Il Lions Club Civitaveccchia Porto Traiano, con l'ausilio della socia Rossella De Paolis, ha esteso il service "Zaino Sospeso" ad istituti scolastici della città a favore di bambini che ne hanno necessità. Su consiglio della dirigente scolastica dell’IC Don Milani, infatti, sono stati acquistati tre zaini contenti materiali di consumo scolastici e donati alla scuola primaria. La consegna del materiale è stata effettuata dal presidente Gianfranco Ciatti, e le socie Rosella Iacomelli e Rossella De Paolis, alla presenza della dirigente scolastica Giovannina Corvaia e della maestra Nicoletta Romano.

Il Service prevede la donazione di materiale necessario al percorso scolastico come zaini, astucci, materiale di cancelleria, quaderni e tanto altro ancora. L’idea è nata per favorire l’inclusione e rimuovere ogni ostacolo che crei disuguaglianza, garantendo a tutti gli alunni il corredo necessario per una serena permanenza a scuola senza quelle differenze che possano ingenerare inadeguatezza e diversità.