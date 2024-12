SANTA SEVERA – Grande successo per Verde in scena, edizione primavera 2024, che ha visto oltre 6mila presenze al Castello di Santa Severa nei due giorni di mostra. Un’iniziativa ideata dall’organizzatore e curatore botanico Stefano Borghetti che ha portato oltre 50 espositori negli spazi della splendida location in riva al mare, espositori che con l’esplosione di piante e colori si sono armonizzati alla perfezione creando un’atmosfera magica e degna di una location come quella del Castello di Santa Severa. Piante insolite e rare dei cinque continenti che hanno soddisfatto tutti i palati, perfino i più esigenti.

Sono stati due giorni baciati dal sole e dal bel tempo, con temperature quasi estive che hanno invogliato i visitatori a girare tra stand di artigianato, prodotti di street food a chilometro zero e soprattutto tante piante, ovviamente insolite e rare. Ottimo riscontro anche da parte degli espositori con chi era venuto per la prima volta che si è detto pronto a partecipare alla prossima edizione, insomma negli anni Verde in scena ha saputo guadagnarsi la fiducia di espositori e frequentatori grazie al grande impegno e all’organizzazione praticamente perfetta.

Lo staff ha assistito in tutto e per tutto i visitatori accompagnando in ogni istante le persone e rendendo l’esperienza praticamente perfetta. Il tutto arricchito da alcuni “vip” come la presenza, per la prima volta a Verde in scena, di Stefania Mattiuzzo una delle più note ibridatrici di passiflore a livello europeo con la collezione di passiflore rare che ha creato negli anni. C’era anche Elisa Benvenuti, la più grande esperta a livello europeo di salvie ornamentali da fiore. Grande successo per l’esposizione e i corsi tenuti dagli esperti dell’associazione Bonsai Kai. Un evento che ha saputo coniugare alla perfezione la passione per le piante, l’artigianato e il buon cibo a chilometro zero in una miscela di emozioni, colori e armonie che sono soltanto un assaggio di quella che sarà la prossima edizione ovvero Verde in scena autunno del 28 e 29 settembre sempre, ovviamente, nella splendida location del Castello di Santa Severa, spazio della Regione Lazio gestito dalla società regionale LAZIOcrea d’intesa con il Comune di Santa Marinella.

