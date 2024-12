ALLUMIERE - Alla Bianca ieri è stata un'Epifania all'insegna della tradizione, dell'incontro con il bambinello e della comunità.

Ad aprire la giornata è stata la messa solenne nella parrocchia Nostra Signora di Lourdes presieduta dal parroco don Salvatore Vitiello.

La messa è stata animata eccezionalmente dal coro i Cantori di Tolfa diretta dal maestro Francesco Ceccarelli. "I Cantori di Tolfa ieri hanno animato la Santa Messa delle10,30 per la festa dell'Epifania rispettando una vecchia tradizione - spiegano dalla Bianca - i Cantori hanno cantato veramente in modo mirabile e ci hanno, ancora una volta, regalato emozioni e ci hanno vivere con più piacere la festa dell'Epifania insieme. Ringraziamo il maestro Francesco Ceccarelli e tutti i cantori per la loro bravura e disponibilità".

Il direttore del coro, Francesco Ceccarelli ha sottolineato: "Animare la messa dell'Epifania nella parrocchia Nostra Signora di Lourdes di La Bianca è ormai una tradizione che abbiamo noi di concludere il ciclo delle delle performance e delle uscite natalizie - spiega il professor Francesco Ceccarelli, direttore del Coro dei Cantori di Tolfa - proprio con la comunità di La Bianca. Questo appuntamento lo ha pensato e voluto anni fa don Egidio Smacchia e lo abbiamo sempre mantenuto ogni anno, a parte negli anni del covid. Per noi è sempre un'occasione di riguardo e di rilievo. Il repertorio con cui abbiamo animato la celebrazione liturgica è quello classico della messa natalizia: Adeste fideles, gli Angeli delle campagne, In notte placida, Fermarono i cieli, Tu scendi dalle stelle".

Nel pomeriggio, invece, si è rinnovata la tradizione dell'adorazione del Bambinello.

Purtroppo a causa del maltempo la processione per le vie della frazione con il Bambinello non si è potuta svolgere, quindi tutto si è svolto all'interno della parrocchia.

Al termine pella piccola processione interna c'è stata l'Adorazione del Bambinello e poi il parroco ha benedetto tutti i bambini e poi gli adulti.

Al termine del momento liturgico si è svolta l'estrazione della lotteria: i bambini hanno tirato su i biglietti e sono stati distribuiti i premi offerti dai residenti e dai commercianti di La Bianca, Allumiere e Tolfa.

