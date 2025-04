CIVITAVECCHIA – «La processione del Venerdì Santo è la più antica tradizione della nostra città, una tradizione che ha sempre avuto il pregio di essere in linea con i tempi e con i “desiderata” dei nostri concittadini e concittadine. Una delle richieste che ci è sempre stata fatta è stata quella di avere un ricordo della processione da conservare».

Inizia così una nota del priore dell’Arciconfraternita del Gonfalone Remo Barletta che prosegue: «Nel 2019 abbiamo cercato di venire incontro a questo bisogno creando un timbro, da utilizzare sulle storiche cartoline, che prendendo spunto dal manifesto che era presente lungo le strade della nostra città raccontava la processione. Anche quest’anno, come per gli anni precedenti esclusi quelli pandemici, abbiamo chiesto a Lavinia Trotti, che ringraziamo per aver donato la sua opera alla confraternita, di creare una immagine da utilizzare in un timbro che raccontasse la statua di Gesù “Orazione all’orto” scelta come guida per la riflessione per il 2025 (la troverete anche sui manifesti affissi nella città), che porteremo in processione e mostreremo Giovedì Santo. Questa statua e gli eventi che essa rappresenta ci chiamano a riflettere sul significato e sul senso del rapporto tra la passione e la resurrezione, perché la processione è soprattutto un momento per riflettere sia dal punto di vista della fede che della spiritualità. Crediamo che l’immagine (ed il timbro) del 2025 esprima perfettamente questo significato: l’uomo che nella sua immensa solitudine, abbandonato da tutti, trova conforto nella preghiera che è contatto con Dio pur essendo cosciente delle sofferenze a cui andrà incontro, accetta queste sofferenze perché salvifiche e si rifà alla volontà del padre. Ricordiamo a tutti che la cartolina con il timbro si potrà avere a partire da Giovedì Santo presso la Chiesa della Stella, sarebbe gradita a questo riguardo una offerta che serve, come anche le altre, a permetterci di realizzare e migliorare la più sentita tradizione di Civitavecchia».

«Lo abbiamo realizzato nuovamente – aggiunge Remo Barletta – Troperché in moltissimi ci hanno chiesto di farla diventare una tradizione e di voler avere le storiche cartoline con apposto il timbro della processione. Non potevamo non rispondere a questa richiesta e così anche quest’anno sarà possibile avere una delle storiche cartoline bollate con il timbro della processione dell’anno 2025. Abbiamo anche deciso per coloro che lo volessero di offrire anche le cartoline con i timbri degli anni passati, ed anche la possibilità di averli in Kit (tutti e quattro i timbri). Tutto questo con la consapevolezza che le offerte dei concittadini hanno, infatti sempre, reso possibile realizzare questa manifestazione. A loro va sempre la nostra preghiera ed il nostro sentito ringraziamento. Un’altra modalità che si può utilizzare per aiutarci è fare una offerta attraverso un bonifico bancario intestato sempre alla Arciconfraternita del Gonfalone di Civitavecchia utilizzando le seguenti coordinate bancarie: C/C n. 1000/70768 presso Banca Intesa cod. IBAN IT71D0306909606100000070768). Un Grazie di Cuore a tutti i Civitavecchiesi».

