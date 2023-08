TARQUINIA – Tarquinia Lido è pronta ad ospitare dal 3 al 6 agosto Sport’n’Roll e Fermento, per quattro giorni di divertimento all’insegna dello sport, della birra e della musica.

Sport’n’Roll trasformerà la località costiera in una grande arena sportiva: si va dal calcio alla boxe, dal tiro con l’arco alla danza, dalla ginnastica ritmica e artistica al parkour, dal ciclismo alla mountain bike, dal golf al fitness, dal basket al beachvolley, dal padel al teqball. La cornice del festival (ingresso gratuito) della birra artigianale sarà, a partire dalle 20, piazza delle Naiadi. Saranno cinque i birrifici presenti: si va dal Birrificio Baladin di Piozzo, in provincia di Cuneo, alla viterbese Birra Artigianale Italiana (Bai) della Società Agricola Meonia; dai romani Birrificio Tiber e Resaka Brewing Tribe al Birrificio San Biagio di Nocera Umbra. Sarà inoltre proposta in degustazione una birra speciale realizzata appositamente per Fermento. Il cartellone degli spettacoli e dei concerti (ingresso gratuito), che si terranno in piazza delle Naiadi, si aprirà con le suggestive fontane danzanti, il 3 agosto, per proseguire con il rock di Mark Hanna Band, il 4 agosto, le colonne sonore dei cartoni animati e dei telefilm anni 70 ed 80 in chiave ska-punk di Miwa Marching Band, il 5 agosto, e concludersi con gli Hotel Supramonte e il loro repertorio dedicato a Fabrizio De André, il 6 agosto. Sport’n’Roll e Fermento sono patrocinati e finanziati dal Comune e organizzati dalla Pro loco, in collaborazione con l’associazione Evensound e varie società sportive tarquiniesi.

