CIVITAVECCHIA – Prende il via il progetto “Troviamo la rotta”, un’iniziativa educativa rivolta agli studenti di due Istituti Superiori di Civitavecchia, pensata per promuovere la legalità e rafforzare il presidio del territorio. Il progetto, promosso dal Comune e gestito dalla Cooperativa Sociale “Le Ali del Ponte”, si propone di prevenire il disagio giovanile, la dispersione scolastica e fenomeni come bullismo, cyberbullismo e baby gang.

Il percorso si sviluppa in due fasi: una prima fase di incontri assembleari informali (aprile-maggio) e una seconda fase con interventi intensificati tra ottobre e dicembre, che includeranno incontri in classe, sportelli di ascolto e laboratori. L'iniziativa favorisce il dialogo tra adolescenti, educatori, famiglie e territorio, con l’obiettivo di orientare i giovani in un periodo delicato della loro vita.

Per informazioni: Andrea Pierucci, segreteria@alidelponte.com.