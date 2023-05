S. MARINELLA - Come da tradizione, la Perla del Tirreno è tornata a fare da cornice al VII Trofeo d'Auto d'Epoca La Dolce Vita, organizzato e promosso dall'associazione Circuito Storico Santa Marinella, patrocinato dal Comune di Santa Marinella e dalla Regione Lazio con la partecipazione di oltre 50 autovetture di pregio. “Grande partecipazione al trofeo La Dolce Vita, una manifestazione di lustro che, come da tradizione, viene ospitata nella nostra città promuovendo storia, arte, cultura e turismo in un unico panorama italiano - afferma il sindaco Pietro Tidei - l'evento, in sostegno dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù con una raccolta fondi, è stato dedicato alla pilota automobilistica italiana Maria Teresa De Filippis, prima donna a qualificarsi per un gran premio di Formula 1. Un'occasione importante per la città che ancora una volta diventa così non solo cornice di manifestazioni sportive ma anche di eventi che promuovono il turismo e la cultura e coinvolgono ogni anno sempre più visitatori provenienti dalle altre regioni d'Italia e d'Europa che hanno così l'importante possibilità di scoprire le bellezze del patrimonio artistico, culturale, storico ed archeologico di Santa Marinella”. ©RIPRODUZIONE RISERVATA