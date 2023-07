ALLUMIERE - Eccezionale riscontro per la Sagra del Contadino e Festa della Porchetta: la Contrada La Bianca infatti ha registrato 3 sold out nelle tre serate della manifestazione da loro promossa.

"Questa edizione della Sagra del Contadino e Festa della Porchetta ha collezionato ottimi risultati in quanto tutte e tre le sere abbiamo organizzato un doppio turno ai tavoli per permettere alle numerosissime persone accorse di gustare i nostri prelibati e gustosissimi piatti - spiegano il presidente della Contrada La Bianca, Massimo Speroni - questo è stato possibile grazie al preziosissimo lavoro svolto dal nostro team di cuoche e cuochi. Il buon cibo è stato accompagnato da un clima di gioia ed entusiasmo di tutti i giovani contradaioli che si sono contraddistinti sia per garantire un ottimo servizio ai tavoli che per ricreare una location magica ricca di richiami ornamentali a quelle che sono le tradizioni del territorio e alla storia dei contadini. Durante la festa le persone hanno potuto interagire e giocare con le nostre tre mascotte (due maialini e un contadino) che hanno regalato divertimento ai più grandi, ma soprattuto ai piccini".

Tutte e tre le serate sono state accompagnate da altrettanti eventi nel campo equestre che hanno richiamato moltissimi estimatori. Venerdì c'è stata la corsa degli asini vinta da Massimo Mazzarani su Bubbonivic e poi, in notturna si è disputato il Minipalio delle Contrade "che è entrato a far parte della nostra sagra ormai da diversi anni e che - proseguono i biancaroli - rappresenta un appuntamento da non perdere per tutte le Contrade di Allumiere, una manifestazione che richiama tantissimi spettatori". Nel Minipalio delle Contrade a trionfare è stata la Contrada La Bianca che allo spareggio ha battuto la Nona: le due squadre erano entrambe a 30 punti. Allo Spareggio si sono sfidati i somari Nero di Troia (La Bianca) contro Fatelargo e a vincere è stata La Bianca con il fantino Simone Spagnoli su Nero di Troia. Sabato si è svolta la Notte del Buttero e a vincere è stata Pesca Romana seguita dai team La Nocchia e La Caballera.

"La notte di sabato è stata dedicata alla Notte del Buttero - spiegano ancora i contradaioli de La Bianca - dove i cavalli sono stati i protagonisti e hanno omaggiato il numerosissimo pubblico attraverso i loro incantevoli giochi". Domenica invece a dare spettacolo è stata la prima edizione del Moto Rugged Sprint. A portare a casa il trofeo è stato Simone Chima; secondo posto per Patrizio Ferro e terzo posto per Michele Pacifici. "La domenica è stata invece dedicata ai motori in quanto si è svolta la prima edizione della Rugged Sprint Cup, resa possibile grazie alla collaborazione tra il MC Rugged e la Contrada La Bianca - spiefa il presidente biancoverde Massimo Speroni - tutti i piloti che hanno partecipato alla competizione sono rimasti piacevolmente sorpresi dall’ottima organizzazione dell’evento e dal divertimento che ha caratterizzato la giornata.

La competizione si è conclusa dopo la cena in una location suggestiva come quella della cavaccia resa ancora più suggestiva da uno strepitoso pubblico che ha trasmesso una grande energia ai piloti che hanno così omaggiato il pubblico con delle performance entusiasmanti".

Il presidente Speroni ringrazia "tutte le cuoche e gli addetti alle griglie, gli addetti alle sale e ai bar, a tutti icontradaioli che hanno montato e smontato e a tutti quelli che in vario modo hanno contribuito al successo della manifestazione. Poi ringraziano l'Agraria e il Comune, il Moto Club Tolfa, tutte le scuderie, le Contrade e i fantini che hanno partecipato, tutti i partecipanti de La notte del Buttero; ringraziamo tutti coloro che sono venuti a mangiare e ad assistere agli spettacoli. Grazie alla protezione civile e alla Misericordia di Santa Marinella".

