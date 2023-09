ALLUMIERE - "Una tre giorni all'insegna dell'amicizia, della fratellanza e di tanti bei ricordi impressi nelle menti". Ad esprimersi così la presidente dell'associazione Amici della Musica di Allumiere, Stefania Cammilletti, la quale in questi giorni sta vivendo il rinnovo del gemellaggio con il Comune di Eglfing. I tedeschi, infatti, stasera chiuderanno l'esperienza allumierasca visto che il comune di Allumiere e l'associazione Amici della Musica stanno ospitando la delegazione bavarese. L'esperienza si chiuderà oggi pomeriggio alle 18.30 in piazza con un evento imperdibile: il Concerto Internazionale delle bande di Allumiere e Egfling in piazza della Repubblica. Proprio la Cammilletti fin dai primi passi del gemellaggio è stata in prima linea. "Dopo circa sette anni Allumiere ospita con gioia gli amici di Eglfing conosciuti nel lontano 2000 - spiega Stefania Cammilletti - don Augusto Baldini diede la spinta a questo gemellaggio quando scoprì che il padre del nostro Cardinale Mertel era originario di Eglfing ed era venuto in Italia al servizio del Papa essendo i bavaresi ottimi panificatori. Nel corso di questi 23 anni di amicizia le due popolazioni si sono incontrate più volte e la musica rappresentata dalle due bande ha fornito linfa vitale al gemellaggio. La nostra banda ha avuto l'onore di aprire la sfilata dell'Oktoberfest ed ha partecipato più volte alla più famosa festa della birra del mondo. Le famiglie si sono conosciute ed hanno approfondito l'amicizia nel corso del tempo. Nel 2016 arricchimmo il gemellaggio musicale con quello scolastico scambiando la visita due gruppi di ragazzi, uno italiano l'altro tedesco. Quest'anno finalmente con i due nuovi sindaci delle comunità, animati dallo stesso senso di responsabilità si è ripreso il contatto e per tre giorni dal 1 al 3 settembre gli amici di Eglfing sono di nuovo tra noi. Adorano il mare e il primo giorno hanno fatto una full immersion al lido di Tarquinia, ieri gli abbiamo offerto una giornata culturale con le visite alle tombe etrusche e al museo di Tarquinia. Oggi, invece, la giornata è dedicata ad Allumiere con una messa ufficiale alle12 al santuario e un grande concerto alle 18,30 sulla piazza principale del paese". La delegazione, composta da circa 40 persone, è capeggiata da borgomastro Martin Fortmaier. I bavaresi si dicono molto entusiasti".