TOLFA - Tolfa si prepara a festeggiare con tutti gli onori la patrona della musica, Santa Cecilia, e lo fa grazie all'impegno e all'organizzazione della scuola di musica, l'associazione, la banda e gli altri gruppi musicali della "Giuseppe Verdi". La presidente Erika Podestà e tutti gli altri sono all'opera tra prove e preparativi per rendere omaggio nel migliore dei modi alla patrona della musica e dei musicanti. L'associazione musicale "Giuseppe Verdi" festeggia la patrona della musica con un imperdibile e meraviglioso concerto di "Musica d'Insieme" che si svolgera sabato 25 novembre alle ore 17.30, presso il Santuario della Madonna della Sughera. I musicanti della Verdi proporranno un ricco repertorio sotto la direzione del maestro Giancarlo Annibali. La chicca della serata sarà un momento musicale intenso che vedrà il gruppo di Musica d'Insieme esibirsi con l'ottimo gruppo dei "Cantori di Tolfa" diretti dal maestro Francesco Ceccarelli. Il gruppo di Musica d'Insieme e i Cantori di Tolfa si esibiranno in due pezzi del grande musicista italiano, Giuseppe Verdi, ossia "il Nabucco" ed "i Lombardi". La festa per la patrona Santa Cecilia proseguirá domenica con la Banda che il 26 novembre allieterà la solenne celebrazione liturgica delle ore 10 nella parrocchia di Sant'Egidio. Al termine della messa la banda passerà per le vie del paese a portare l'allegria con la loro musica. A conclusione delle due giornate di festa si terrà il "Pranzo Sociale" presso il ristorante La Caballera a Tolfa.

©RIPRODUZIONE RISERVATA