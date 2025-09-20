CIVITAVECCHIA – Nella giornata di ieri, presso la Sala Giovanni Paolo II, si è svolto un incontro nell’ambito del convegno promosso da Demos sulla Terza Età, avente come tema centrale "La terza età deve essere un grande tesoro". All’appuntamento hanno preso parte, tra gli altri, il vicesindaco Stefania Tinti, l’assessore Piero Alessi, il comandante della Compagnia dei Carabinieri Accardo, il commissario straordinario del centro Chenis Petrarolo, il presidente dell’Auser Mezzacapo, il responsabile della Comunità di Sant’Egidio locale Magnano, monsignor Cono Firringa, diversi consiglieri comunali e rappresentanti della Spi Cgil.

Nel suo intervento, monsignor Vincenzo Paglia ha spiegato perché la terza età rappresenti una ricchezza da proteggere e valorizzare. Gli assessori ai servizi sociali di Civitavecchia, Maucioni, e di Roma Capitale, Funari, hanno illustrato come viene affrontato questo tema nelle loro rispettive realtà territoriali; il segretario della Spi Cgil, De Carli, ha posto l’accento sulla necessità di affrontare e contrastare gli aspetti problematici legati alla terza età. Il portavoce di Demos, Corrado Lancia, ha ribadito quanto sia fondamentale affrontare queste tematiche coinvolgendo attivamente tutte le componenti del territorio.

Nei prossimi giorni sarà pubblicato un resoconto delle tre giornate che il gruppo Demos di Civitavecchia ha dedicato a questo importante tema.