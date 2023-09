TARQUINIA - Sono Lucrezia Adamo (Atletica studentesca Rieti) e Carmine Buccilli i vincitori dell’edizione 2023 della 10km del Mare – Nature Run a Tarquinia Lido: in una gara da entrambi dominata, domenica hanno staccato i rivali sin dal primo metro, giungendo in passerella a braccia alzate sul lungomare della città etrusca.

Ma le vittorie individuali sono solo una parte della grande festa del running andata in scena a Tarquinia, con 230 atleti al via della prova competitiva "scortati" dal campione italiano di handbike Tiziano Monti e un’invasione di camminatori che, passeggiando tra Lido e Saline, hanno applaudito i runner e contribuito a sostenere le attività di Tarquinia in Rosa a supporto delle donne operate al seno.

Un colorato serpentone di gente che ha animato la mattinata, coordinato dall’organizzazione di Amici della corsa e Polisportiva Montalto, con il patrocinio del Comune di Tarquinia e grazie all’impegno dei tanti volontari sul percorso.

Sul podio, assieme a Buccilli (31’30”), sono saliti Andrea Azzarelli (Tirreno Atletica, 34’17”) e Lorenzo Ricci (Libertas Orvieto, 34’19”), mentre nella gara femminile al fianco di Lucrezia hanno brillato due giovani tarquiniesi, entrambe coi colori di Atletica ‘90: seconda Dafne Capitani (41’33”) e terza Raissa Spagnolo (43’16”).

Proprio Dafne si è perciò aggiudicata il Trofeo Ennio Amicizia, destinato alla prima tarquiniese al traguardo, mentre il rispettivo premio al maschile, intitolato alla memoria di Franco Guidozzi, se l’è aggiudicato un altro giovanissimo, Luca Pandolfi.

La 10km del mare è anche un momento in cui ricordare tanti amici dello sport e del running tarquiniese: oltre ai già citati – il minuto di silenzio ha omaggiato anche Lucio Loreti e Giovanni De Angelis – lo staff dell’evento ha voluto dedicare un trofeo, destinato alla prima donna assoluta, a Elisabetta Beltrame, due volte vincitrice nel 2016 e 2018 a Tarquinia e recentemente scomparsa.

A consegnare il trofeo, sua sorella assieme al presidente della Fidal Lazio Fabio Martelli.

