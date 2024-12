TARQUINIA - La casa di Babbo Natale è pronta ad accogliere tutti i bambini e le bambine. L’installazione realizzata al civico 18 di via dei Granari, dall’associazione culturale Viva Tarquinia, in collaborazione con il Comune di Tarquinia, sarà inaugurata oggi, alle 16,30.

La casa è un vero e proprio mondo che si compone di vari ambienti. Si passa dal freddo e innevato Polo Nord al caldo e colorato giardino delle renne con la slitta alla fabbrica dei giocattoli con gli gnomi e il simpatico elfo Teo. E poi un tuffo nella cucina di Babbo Natale, con il grande cammino. Quindi la stanza con il grande letto dove Babbo Natale accoglierà i piccoli visitatori che potranno imbucare la loro letterina per spedirla al Polo Nord.

“Gli allestimenti sono il risultato di un lavoro artigianale durato settimane – sottolineano dall’associazione culturale Viva Tarquinia -. I volontari quasi ogni sera da inizio novembre si sono ritrovati nei locali di via dei Granari, per dare vita a questo ambiente fantastico che troverà la sua piena realizzazione con l’accensione delle luci al calare della sera per l’indispensabile tocco di magia natalizia”. Il giorno dell’Immacolata la casa di Babbo Natale sarà visitabile fino alle 19,30. Il 9, 10, 16, 17, 22, 23 e 24 dicembre, l’orario di apertura sarà dalle 16,15 alle 19,15.

L’ingresso, da via del Seminario, è libero.

