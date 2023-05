TARQUINIA – Si svolgerà domenica 4 giugno, alle 10, nella sala Sacchetti di Palazzo dei Priori, al civico 4 di via dell’Archetto, l’assemblea annuale generale ordinaria dei soci della Società tarquiniense d’arte e storia (Stas). “L’anno trascorso ha visto la Stas realizzare tante iniziative come mostre, conferenze, concerti, incontri letterari, con il solo obiettivo di promuovere il patrimonio artistico, storico, letterario e le tradizioni della nostra città, in collaborazione e con il supporto di altre realtà associative e di Enti e Istituzioni, sia pubbliche che private – sottolinea la presidente Alessandra Sileoni -. La nostra sede è diventata un luogo di promozione culturale e aggregazione sociale per Tarquinia. Uno spazio aperto al mondo dell’associazionismo che ha trovato nella Società Tarquiniense d’Arte e Storia un sicuro punto di riferimento. L’assemblea sarà l’occasione per tracciare un bilancio di quanto fatto negli ultimi 12 mesi e presentare i progetti futuri. Mi auguro una partecipazione numerosa da parte dei nostri soci”. All’ordine del giorno la relazione morale e finanziaria della presidente Sileoni, la lelazione del collegio dei revisori dei conti, presieduto da Cesare Bagherini, l’approvazione del bilancio consuntivo del 2022 e di quello preventivo del 2023. A seguire, alcune comunicazione ai soci di recenti convenzioni e, come ultimo punto, “varie ed eventuali”.