FIUMICINO - “Il sorriso di mio figlio”: incontri con i genitori su temi per bimbi dai 0 – 3 anni. Il Prof. Roberto Tasciotti, Incaricato alle Politiche Scolastiche, il 16 gennaio, il 6 febbraio ed il 27 febbraio, dalle 18 alle 19, terrà degli incontri per affrontare, con i genitori degli alunni dei Nidi d’Infanzia, argomenti pertinenti allo sviluppo psico-fisico del bambino da 0 ai 3 anni. I meeting avverranno da remoto e per partecipare sarà sufficiente richiedere, all’istituto scolastico di appartenenza, il link per collegarsi nelle ore e nelle date stabilite. A seguire le tematiche che verranno affrontate dal Prof. Tasciotti durante gli incontri: “Come trascorro il tempo nella “pancia” di mia madre; Come funziona il cervello del neonato; Algoritmi e apprendimento da 0 a 3 anni; I neuroni specchio; Cenni sul progresso affettivo cognitivo motorio; Noi genitori cosa possiamo fare per aiutare lo sviluppo dei nostri figli”?