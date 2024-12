CIVITAVECCHIA - C’era anche la Confcommercio di Civitavecchia all’importante evento “Start in Roma” grazie al vicepresidente Cristiano Avolio, anche membro del gruppo “Giovani imprenditori”.

Un interessante appuntamento dal titolo “Roma28: il futuro del Made in Italy è già qui” presso The Hub Zest in via Marsala, a Roma, dove la menti più brillanti tra imprenditori, più o meno giovani, si sono confrontate in un botta e risposta guidato dal presidente di Giovani imprenditori Confcommercio Roma Eugenio Miccone. Ad aprire i lavori i saluti istituzionali con l’illuminato intervento dell’assessore alle politiche della sicurezza, attività produttive e pari opportunità della Capitale Monica Lucarelli e il presidente Confcommercio Roma Pier Andrea Chevallard.

Un invito ad essere dirompenti, a pensare fuori dagli schemi e parole di lode ai giovani che con il loro entusiasmo possono aiutare tutta l’imprenditoria a stare a galla in un mondo che sta cambiando sempre più rapidamente. Alla tavola rotonda hanno preso parte Lorenzo Marinone, consigliere comunale e delegato alle politiche giovanili di Roma Capitale, Roberto Magnifico, partner e board member Zest, Andrea Lucchesi, co-founder Then, Alessia Lucentini, co-founder Lit, Alessandro Romano, founder Ittinsect, e Michele Franzese, founder Rome future week.

Al termine del confronto in cui ognuno ha raccontato le sue esperienze, offrendo spunti di riflessione fondamentali per adattarsi ai nuovi strumenti a disposizione, Miccone ha chiamato sul palco tutto il gruppo, tra cui anche Avolio, ringraziandoli per l’impegno quotidiano.

