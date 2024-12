ALLUMIERE - «Fine settimana con tempo moderatamente instabile". Queste in sunto le previsioni meteo per questo fine settimana nel nostro territorio. L'esperto meteorologo è vicepresidente Ampro, Antonio Marino stila per noi le previsioni meteo di questo fine settimana. "Siamo interessati dalla parte più meridionale di una saccatura di origine artica, che dal nord Europa si estende verso Sud fino a raggiungere le nostre latitudini - spiega Antonio Marino - figura barica che ci espone ad avvezioni di aria fresca ed umida orientate di direzione di provenienza, mediamente, da Ovest-NordOvest. In seno a detto flusso di correnti, si formano diversi sistemi nuvolosi, che vanno ad interessare tutte le nostre regioni, con modalità diverse in tempistiche e dinamiche. A queste fasi caratterizzate da condizioni di tempo instabile ed a tratti perturbato, si alternano periodi segnati da tempo maggiormente stabile e sostanzialmente soleggiato. Sul nostro territorio, la giornata di sabato sarà caratterizzata da generali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, nel corso della giornata delle schiarite anche ampie, si alterneranno ad addensamenti nuvolosi che potranno risultare anche consistenti e che potrebbero dar luogo a locali ed isolate precipitazioni. Domenica il cielo si presenterà da nuvoloso a molto nuvoloso, a detta nuvolosità potranno essere associate delle isolate precipitazioni, che potrebbero manifestarsi anche a carattere di rovescio. Nel corso della seconda parte della giornata assisteremo ad un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche. Il vento, per la giornata di sabato, si orienterà di direzione di provenienza da Nord-Ovest (Maestrale) e sarà di intensità di burrasca forza 7-8, con tendenza ad una graduale attenuazione nel corso della giornata. Domenica il vento si orienterà, nella prima parte del giorno, da Sud-Est (Scirocco) e sarà di intensità debole o moderata. Da metà giornata circa, il vento ruoterà fino a disporsi di direzione di provenienza da Nord-Ovest (Maestrale) e sarà di intensità generalmente moderata, con possibili locali rinforzi. Lo stato del mare, per sabato, è previsto essere agitato, con mareggiate lungo le coste esposte al vento, la tendenza sarà per una graduale attenuazione del moto ondoso nel corso della serata. Domenica avremo generali condizioni di mare mosso o molto mosso. La visibilità sarà generalmente buona o localmente discreta. Per quanto riguarda il contesto termico, le temperature faranno registrare valori in media o leggermente inferiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo. Per saperne di più e restare sempre aggiornati, vi consiglio di seguire la mia pagina Facebook dedicata alla meteorologia di cui vi riporto il link:

https://www.facebook.com/PrevisioniMeteoAntonioMarino"