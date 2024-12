TARQUINIA – Si aprono il 1° aprile le iscrizioni al concorso musicale internazionale città di Tarquinia, organizzato dall’IC “Ettore Sacconi”. La richiesta di partecipazione alla 14esima edizione della rassegna potrà essere presentata fino al 30 aprile, compilando esclusivamente il modulo “Domanda di iscrizione concorso musicale” che sarà presente sul sito www.icsacconi.edu.it. Patrocinato dalla Regione Lazio e dal Comune di Tarquinia, l’evento richiama in ogni edizione scuole, istituti, conservatori di ogni parte d’Italia e di vari Paesi europei.

Merito dell’eccellente organizzazione, affidata come sempre dalla dirigente scolastica Dilva Boem alla squadra collaudata composta dalla direttrice organizzativa Monia Meraviglia, dalla direttrice artistico Roberta Ranucci e dal coordinatore musicale Giovanni Lorenzo Cardia, e dalla bellezza del comune etrusco, con il suo straordinario patrimonio storico e artistico.

Alla manifestazione possono accedere gli studenti delle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale, dei licei musicali, delle scuole secondarie di secondo grado e gli allievi dei conservatori (anche quelli che hanno anche già conseguito diploma/laurea di conservatorio).

Quest’anno, inoltre, è stata inserita la nuova categoria per le orchestre miste fino a 30 anni di età.

“Le audizioni sono il cuore pulsante del concorso – sottolinea l’IC “Ettore Sacconi” -. In quei giorni è possibile capire cosa rappresenti veramente la rassegna. Non solo un concorso ma un momento per stare insieme, condividere esperienze e fare nuove amicizie all’insegna della musica. Il centro storico diventerà un unico e grande palco. Centinaia di studenti si alterneranno tra la sala Sacchetti, sede della Società Tarquiniense d’Arte e Storia e gli auditorium di San Pancrazio e Santa Croce, dove tre commissioni formate da docenti di conservatorio saranno chiamati a un grande lavoro per la qualità artistica dei musicisti in gara e per il notevole numero delle esecuzioni”.

Le prove si svolgeranno dal 15 al 17 maggio; la premiazione in forma di concerto si terrà il 19 maggio al teatro comunale “Rossella Falk”. Come premi delle borse di studio per promuovere la musica tra i banchi di scuola. Per rimanere aggiornati è possibile anche seguire la pagina Facebook dedicata.

