ALLUMIERE - Festeggiato come tradizione vuole a La Bianca il patrono degli animali, Sant'Antonio Abate. Tanta gente di ogni età ha partecipato alle varie celebrazioni. Il parroco don Salvatore Vitiello ha celebrato la solenne Celebrazione Liturgica alle ore 17.30: la messa è stata ottimamente animata musicalmente dal coro parrocchiale.

Soddisfatto il parroco don Salvatore per la grande partecipazione da parte della comunità ai festeggiamenti. Al termine della messa il parroco ha dato il via alla solenne processione con la statua del santo portata a spalla da volontari devoti per le vie della frazione.

Al termine del corteo religioso il parroco ha impartito la benedizione a tutti i partecipanti. A seguire c'è stata l'estrazione organizzata dalla parrocchia come da tradizione per vincere una statuina di Sant'Antonio Abate. Il parroco don Salvatore Vitiello ha ringraziato tutti i partecipanti e i volontari "che hanno permesso la buona riuscita dell'evento". I festeggiamenti in onore di Sant''Antonio termineranno domenica mattina con la Santa Messa delle ore 10.30 animata dal coro parrocchiale; subito dopo, davanti al piazzale Don Egidio Smacchia il parroco don Salvatore Vitiello procederà a benedire i piccoli e grandi animali.

Al termine della benedizione verranno distribuite con caramelle e palloncini per tutti i bambini.

