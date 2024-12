ALLUMIERE - Ad Allumiere i festeggiamenti in onore del protettore Sant'Antonio Abate entrano nel vivo.

Quest'anno il Comune di Allumiere in collaborazione con l'Università Agraria di Allumiere, con le parrocchie Santa Maria Assunta in Cielo e Mostra Signora di Lourdes di La Bianca e con il Comitato Festeggiamenti Sant'Antonio Abate. Il 14, 15 e 16 gennaio scorso nella parrocchia di Allumiere si è svolto il triduo di preparazione.

Martedì 16 alle ore 17 il parroco don Roberto ha celebrato la solenne celebrazione liturgica in onore del Santo e a seguire si è snodata la processione animata musicalmente dalla banda Amici della Musica di Allumiere e con la partecipazione del sindaco e alcuni amministratori comunali, i rappresentanti dell'Agraria, degli allevatori, rappresentanti delle Contrade e delle associazioni locali, nonchè di tutta la comunità di Allumiere. Nel corteo religioso anche la polizia locale e i carabinieri. Sono stati attivi i volontari della Prociv coordinati da Alfonso Superchi e della Croce Rossa di Allumiere coordinati da Giulia Bonamici. Mercoledì sera, invece, a La Bianca si è svolta la messa solenne presieduta dal parroco don Salvatore Vitiello; a seguire si e snodata per le vie della frazione la processione solenne con la statua del Santo. Stasera alle 20.30, invece, è in programma la ''Cena Sociale''. Domani sera alle ore 21.15 presso il Salone dell'oratorio saranno protagonisti i fantastici attori della Compagnia Teatrale di Allumiere che allieteranno tutti con un esilerante spettacolo teatrale a sorpresa per la regia di Achille Sgamma. Sabato 20 gennaio alle 15 ci sarà la benedizione dei piccoli animali; a seguire alle 15.30 avverrà la benedizione dei grandi animali. Dalle 16 ci saranno i giochi popolari per bambini. Alle 17.15 avverrà l'accensione di una grande catasta di fascine a cura del Comitato Organizzativo. Seguirà alle 18.30 la tombolata con i prodotti locali. Domenica 21 gennaio alle 10.30 ci sarà la messa e la benedizione dei grandi e piccoli animali nella frazione di La Bianca.

