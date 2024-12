SANTA MARINELLA - Ben 3.500 persone, tra studenti, alunni, piccoli frequentatori della scuola dell’infanzia, professori, maestri, personale scolastico e genitori, hanno partecipato alla mega sfilata di Carnevale organizzata dagli istituti scolastici cittadini in collaborazione con l’amministrazione comunale.

“Siamo sempre più convinti che tali risultati siano frutto di un’importante sinergia instaurata negli anni con la scuola e il Comune – fanno sapere dall’ufficio del sindaco - in particolare si ringraziano tutte le forze dell’ordine, polizia locale e polizia di Stato, le associazioni di volontariato, nucleo sommozzatori, Croce Rossa e Misericordia per aver garantito sicurezza alla circolazione e reso possibile lo svolgimento della sfilata. L’amministrazione comunale punta molto sull’istruzione dei giovani cittadini, per tale motivo abbiamo avviato lavori di messa in sicurezza nei plessi scolastici, restituendo alla città ed ai residenti di zona la scuola Vignacce, ristrutturando gli istituti come nel caso più recente la palestra dell’Istituto di Piazzale della Gioventù”.

Dunque una grande festa che si è tinta con i colori del Carnevale, dove migliaia di studenti, alunni e ragazzi, hanno inondato le strade del centro con maschere, coriandoli e stelle filanti. Come da tradizione, in questo particolare periodo dell’anno, Santa Marinella diventa cornice di bellissime sfilate colorate che coinvolgono tutti gli studenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie del territorio.

“Una grande emozione poter rivedere gioire la nostra città ed ammirare la presenza di così tante persone – commentano dalla direzione scolastica - un gran momento di condivisione e calore, che scalda i cuori di tutti noi. Una manifestazione così bella che ancora una volta ha coinvolto bambini, ragazzi, famiglie, docenti e personale scolastico in un’unica meravigliosa giornata dove le strade del centro si sono tinte di colore e creatività”.