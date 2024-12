SANTA MARINELLA – Dopo il successo del Capodanno in piazza Trieste prosegue, con gli ultimi appuntamenti in programma, il calendario di manifestazioni natalizie promosse anche quest’anno dall’amministrazione comunale di Santa Marinella.

“Siamo molto soddisfatti e abbiamo ricevuto molti messaggi di apprezzamento – ha commentato il sindaco Tidei - per la perfetta riuscita della grande festa che abbiamo organizzato per offrire a tutti i cittadini di trascorrere, in allegria, e in compagnia la notte dell’ultimo dell’anno. E’ stata una manifestazione molto partecipata, con una gradita sorpresa, perchè dopo la mezzanotte, per salutare il nuovo anno, tantissimi giovani hanno raggiunto piazza Trieste e si sono uniti ai partecipanti di tutte le età, ed hanno seguitato a ballare, tutti insieme, con tanta musica dal vivo. Siamo contenti perchè questo era proprio il nostro obiettivo, ovvero promuovere un momento che fosse di divertimento, aggregazione sociale e condivisione. Ancora tanta allegria, ieri sera, nella sala conferenze della sede comunale di via Cicerone invasa, ancora una volta, dai bambini per una festa interamente dedicata a loro. Le porte della nostro municipio si apriranno ancora la mattina del sei gennaio, dalle ore 10 alle 12. In occasione della festa dell’Epifania torna l’appuntamento con la Befana dei più piccoli. Prosegue anche il cartellone del “Natale in città” e il prossimo 5 gennaio alle ore 18, 30 presso la parrocchia di San Giuseppe si terrà “Concerto di Natale per solo, coro e orchestra”, con musiche di Antonio Vivaldi. Chiuderemo il programma il 6 gennaio, alle ore 18 con il concerto a lume di candela, “E lucean le stelle…a Natale”, a cura di Ensemble Le Capinere, che eseguiranno musiche di Verdi, Puccini, Rota, Morricone e Piovani, presso la Sala Flaminia Odescalchi ”.

