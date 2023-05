SANTA MARINELLA – Da ieri è partita la settima edizione del trofeo La Dolce Vita, organizzata dall’associazione Circuito Storico Santa Marinella del presidente Padelletti. “In tempi in cui ci si interroga molto sulla parità di genere e sull’affermazione femminile – dice Padelletti - ci è sembrato giusto e doveroso ricordare come proprio il settore automobilistico italiano sia stato tra i primi a infrangere tabù e stereotipi dedicando questa edizione a Maria Teresa De Filippis, prima donna a qualificarsi per un gran premio di Formula 1”.

Nelle precedenti edizioni, il Trofeo, ha rivolto dei tributi, tra gli altri, a Maria Montessori, Guglielmo Marconi, Federico Fellini. Ancora in virtù del proprio attaccamento al territorio, il Circuito Storico di Santa Marinella, sostiene l'attività dell'Avis di Santa Marinella. Sponsor Automotive della manifestazione, ancora una volta Autocentri Balduina, dal 1962 concessionario Porsche a Roma, che organizzerà una esposizione degli ultimi modelli della casa automobilistica, mettendola a disposizione del pubblico. Tra i diversi premi, per la categoria Best Of Show sarà offerta un’opera del designer internazionale Stefano Notargiacomo, autore anche del Trofeo Regione Lazio e un premio speciale per la categoria Porsche. La premiazione delle autovetture avverrà domani presso il porto turistico, alla presenza del sindaco Pietro Tidei e dei sindaci dei Comuni coinvolti, dell'assessore alla cultura della Regione Lazio Simona Renata Baldassarre, del Coni, degli sponsor e dell’amministratore della Fondazione Bambino Gesù.

