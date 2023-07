SANTA MARINELLA – Nel corso della conferenza stampa che si è tenuta presso il nuovo municipio, a cui hanno partecipato il sindaco Tidei, il delegato allo sport Marina Ferullo, il responsabile Mencarelli e gran parte dei dirigenti delle società sportive locali, è stato presentato il progetto di restauro del Palazzetto dello Sport. Grazie ai fondi del Pnnr, il Comune, potrà disporre di 1,5 milioni di euro per rendere energeticamente fruibile l’impianto sportivo. I lavori dovrebbero iniziare il prossimo dicembre e si protrarranno per circa dieci mesi. Come faranno le società che utilizzano l’impianto a fare le loro attività? Lo ha spiegato la delegata allo sport Marina Ferullo. “Quando il palazzetto sarà chiuso per lavori, le attività si sposteranno alla palestra della scuola media Carducci, almeno per quasi tutti gli sport. Faremo a settembre un incontro con tutte le associazioni sportive e andremo a trovare un accordo. Inoltre chiameremo i sindaci degli altri Comuni, per vedere se potranno ospitarci per alcune discipline come, ad esempio, il calcetto. A fine agosto avremo il quadro chiaro di quello che faremo quando a dicembre chiuderà il Palazzetto. L’impiantistica sportiva era sparita, oggi stiamo ristrutturando tutti gli impianti di Santa Marinella, tanto che questa città sta tornando grande nello sport. Stiamo dando lustro a questa città. Tutte le società sportive stanno facendo grossi risultati”. “Abbiamo un milione e mezzo di euro per ristrutturare il palazzetto – dice il sindaco – rifaremo l’impianto di illuminazione che sarà a led, nuovi infissi, l’ascensore per i disabili, una nuova impermeabilizzazione e il fotovoltaico. Quando risistemeremo anche il campo di rugby e sarà terminata la nuova piscina comunale, possiamo dire che la Città dello Sport sarà una realtà. Ma non è tutto perché abbiamo risistemato tutte le scuole cittadine, faremo una nuova scuola a Prato del Mare, stiamo ottenendo finanziamenti per sistemare il Cantinone, Il ponte di Valdambrini dove realizzeremo una pista ciclabile che arriverà a Via delle Colonie, poi passeremo al progetto dell’ex Cementificio. A chi diceva che facevamo opere solo per la campagna elettorale, rispondiamo che ne faremo tante altre nei prossimi cinque anni”. “Abbiamo una struttura che ci è invidiata da tutti – ha detto Raffaele Bronzolino, architetto e presidente del Santa Marinella Basket - abbiamo recuperato tutta la capacità dei posti per gli spettatori, dal Pnnr ci è stato chiesto un rinnovamento green come il fotovoltaico, ci saranno tutti gli impianti interni nuovi, nuovo anche il parquet, faremo una sorta di incapsulamento della struttura in titanio, un impianto di illuminazione a Led, ci sarà un ascensore da dedicare ai disabili e anche a chi ha delle carrozzine. Con questi interventi passeremo dalla classe C alla classe energetica A1”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA