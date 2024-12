CIVITAVECCHIA – Tutto pronto per l'avvio dei saldi invernali previsto per il 5 gennaio. Secondo i dati raccolti dalla Confcommercio Litorale nord ogni persona, in media, spenderà 159 euro con un picco di 250 in alcuni casi. Sale la percezione di “fiducia” per la stagione di sconti mentre è in leggero calo il numero di consumatori (-2,2%) che approfitteranno dei saldi per fare acquisti.

I saldi invernali rappresentano un periodo di grande attività commerciale. Le vie della città si animano con persone alla ricerca delle migliori offerte, tra code alle casse e sacchetti colorati. Secondo le statistiche raccolte dalla Confcommercio locale:

- Il *62%* dei consumatori prevede di approfittare dei saldi, un calo minimo (-2,2%) rispetto all'anno scorso.

- Tra coloro che non parteciperanno ai saldi, il *47 %* sceglie di risparmiare, mentre il *40%* è limitato da un peggioramento della situazione economica.

- Il * 44%* vede i saldi come un'opportunità per fare buoni affari, e per il *36%* è il momento ideale per rinnovare il guardaroba.

- Gli articoli più ambiti sono l'abbigliamento (*95%) e le calzature (* va 87 %**), quest'ultime in leggera diminuzione (-2%) rispetto all'anno scorso.

- Il *91%* degli intervistati ha già sfruttato i saldi in passato, con circa il 52% che dedica fino ad un terzo del proprio budget annuale in abbigliamento durante questi periodi.

- Il *51%* attende i saldi per acquistare articoli specifici, un dato stabile rispetto al precedente anno.

- La maggior parte dei consumatori (*77%*) non si focalizza su marche specifiche durante i saldi.

Budget di Spesa:

- Oltre il *94% dei consumatori prevede di spendere fino a *250€ euro* durante i saldi, con una media di *159 euro* a persona, simile a quella dell'anno scorso.

- Solo il *20%* spenderà di più rispetto all'anno scorso, segnando un calo del *5%*.

Percezione e Modalità di Acquisto:

- Quasi il *74%* si sente tutelato acquistando durante i saldi, un incremento rispetto all'anno scorso.

- La maggior parte (*90%) utilizzerà pagamenti elettronici, preferendo il bancomat (69%*).

- Oltre la metà sceglierà negozi fisici di fiducia, mentre il *47%* opterà per l'acquisto online.

- Il commercio elettronico mostra una crescita (+4% ), con il *68%* dei consumatori online che ritiene più conveniente acquistare su internet, limitatamente ad alcune categorie di prodotti.

