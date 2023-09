CIVITAVECCHIA – Il Rotary club di Civitavecchia ha organizzato il convegno “Uniti contro lo spreco alimentare”. Si tratta di un importante appuntamento - che si terrà il 21 settembre alle 17 presso l'Hotel San Giorgio - propedeutico alla realizzazione di un progetto che prevede la distribuzione del cibo in eccesso prodotto dalle navi da crociera che quotidianamente sostano in porto, a persone più bisognose, il tutto tramite organizzazioni del territorio. Insomma l’idea è quella di creare un sistema, un circolo virtuoso che possa superare le difficoltà burocratiche e organizzative, per consentire due grandi risultati: la lotta allo spreco alimentare e al tempo stesso fornire aiuto concreto alle famiglie in difficoltà. L’iniziativa è figlia della volontà del presidente Rotary Matteo Di Bartolomeo di realizzare qualcosa di concreto che possa rimanere negli anni. Ad aprire i lavori sarà proprio Di Bartolomeo seguito dagli interventi di Eric Gerritsen (Director Public affair presso Costa Crociere), Silvia Amato (Direttore dell'UD Civitavecchia Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), Elisabetta Percuoco (Vice Direttore dell'UD Civitavecchia Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), Fabrizio Federici (Dirigente Veterinario Ministero della Salute) e Valeria Covacci (Asl Roma 4 Servizio igiene alimentari e nutrizione). Modera Giuseppe D'Imperio del Rotary club Civitavecchia.

©RIPRODUZIONE RISERVATA