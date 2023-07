TOLFA - Ottimo successo a Tolfa lo scorso weekend per la Sagra della Bistecca promossa dal Rione Cappuccini e che si è svolta nel piazzale Europa. Tantissimi gli avventori saliti appositamente per gustare le ottime bistecche tolfetane. "Siamo arrivati alla fine di questa corsa, stanchi ma molto felici - spiegano il presidente Mauro Maranini e tutti i cappuccinari - felici perché siamo tutti consapevoli che la macchina è ripartita, forte, e che la ricostruzione è stata avviata e non si ferma. Siamo felici perché abbiamo visto la soddisfazione dei nostri clienti, tanti, che hanno apprezzato la nostra bistecca, cotta sapientemente dai nostri instancabili fuochisti, abbiamo visto fare la scarpetta al sugo cotto con amore dalle nostre cuoche, il pilastro della festa. Siamo felici perché il gruppo si è fortificato, è cresciuto e abbiamo gettato il seme per le prossime generazioni, ed i tanti bambini che hanno apparecchiato, servito, pulito, ne sono la dimostrazione. Il Rione Cappuccini c’è, si sente (e tanto!) ed è già carico e pronto per la Sagra della bistecca 2024! Ora testa e cuore al Torneo Rionale dei butteri che si svolgerà il prossimo 30 luglio e saremo sempre in prima linea a supportare i nostri cavalieri! Sempre Forza Cappuccini. Un ringraziamento al Comune di Tolfa e all'Università Agraria di Tolfa per il supporto logistico".