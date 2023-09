TOLFA - A Tolfa riaprono le attività della scuola di musica "Giuseppe Verdi": per adulti e bambini i corsi musicali dei migliori docenti del territorio. Nella cittadina collinare di fervono le attività della Banda e della scuola di musica e in questi giorni sono aperte le iscrizioni per il nuovo anno musical-didattico presso la scuola di musica “Il monte” della Giuseppe Verdi in via Frangipane 25 a Tolfa.

"Come ogni anno saranno attivati i corsi di propedeutica musica per bambini da 2 a 6 anni tenuti dalla professoressa Stefania Bentivoglio, con l’utilizzo di metologie musicali molto stimolanti per i bambini di quest’età - spiega Erika Podestà, presidente della Banda e Scuola di Musica Verdi di Tolfa - saranno attivati i corsi di flauto traverso con l professoressa Luigina Sestili e di clarinetto con il professor Enrico De Angelis. Poi ci sarà la classe degli ottoni a cura del professor Giancarlo Annibali, quella di percussione a cura del professor Salvatore Mennella e quella di chitarra tenuta dal professor Giovanni Cernicchiaro. Anche quest'anno sarà attivato il corso di canto tenuto dal prof Massimiliano Petronilli e il corso di sassofono tenuto, invece, dalla professoressa Stefania Bentivoglio". La presidente Erika Podestà poi ricorda a tutti che: "Saranno attivati anche dei laboratori musicali come "Musica d’Insieme" che ormai da anni è una bella e solda realtà nella nostra scuola di musica: è un gruppo di ragazzi che da poco prendono lo strumento ed hanno voglia di suonare insieme, diciamo che può essere lo step precedente alla Banda. Verranno attivati anche dei laboratori di chitarra elettrica e basso, infatti già dall’anno scorso all’interno della nostra scuola di musica è nato un gruppo, gli "AARF" di cui ne fanno parte alcuni allievi della scuola, piccoli musicisti alle prese con la musica rock e tanto altro". Ma non finisce qui: la presidente Podestà annuncia anche che: "si potranno fare delle lezioni di prove gratuite in accordo con gli insegnanti degli strumenti". Le lezioni partiranno dalla prima settimana di ottobre.

