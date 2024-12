TARQUINIA - È intitolata “Rapporti di coppia: tra armonia e conflitto” la terza e ultima conferenza del ciclo dedicato alla psicologia che il dottor Romolo Sega terrà sabato 25 novembre, alle 17, alla sala Sacchetti, al civico 4 di via dell’Archetto a Tarquinia, in concomitanza della “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”.

Nel corso dell’incontro a ingresso libero saranno descritti i diversi motivi, i comportamenti e le relative conseguenze che si possono verificare nella formazione del rapporto di coppia tra l'uomo e la donna, il suo mantenimento armonico o l'innesco di una conflittualità che può portare a varie forme di violenza. Un tema tragicamente attuale, per cui l’instaurarsi di rapporti non sani porta troppo spesso a conseguenze irreversibili.

“Riflettere su ciò che viene oggettivamente ritenuto importante – afferma il dottor Romolo Sega -, cosa si armonizza con il benessere del legame o cosa lo contraddice, è di aiuto a una migliore consapevolezza dello stato reale della relazione, questo per prevenire o correggere ciò che può rovinare un rapporto”. Romolo Sega, già libero professionista per molti anni, è stato relatore in convegni scientifico-culturali organizzati da amministrazioni comunali, istituzioni scolastiche e culturali laiche e religiose. Promossa dalla Società Tarquiniense d’Arte e Storia (Stas), l’iniziativa è patrocinata dal Ministero della Cultura.

