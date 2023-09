CIVITAVECCHIA – A Civitavecchia è arrivato il “Pulmino Amico”. All’aula Pucci sono state consegnate le chiavi della vettura acquistata grazie alla generosità di 34 sponsor locali.

La partenza del nuovo servizio sarà resa possibile dalla partecipazione degli sponsor che hanno coperto le spese necessarie alla acquisizione di un mezzo attrezzato al trasporto per i disabili, che è stato consegnato alla cooperativa Aga.

Si tratta di un Fiat Doblò XL con tetto alto, proveniente dalla società Alter, licenziataria del marchio. Il consigliere comunale Massimo Boschini ha parlato di una giornata storica. Ora l’obiettivo è «dotare la città di un pulmino di 9 posti». Il sindaco Ernesto Tedesco ha sottolineato la massiccia presenza dell’amministrazione comunale a testimonianza della vicinanza all’iniziativa. L’assessore ai Servizi sociali Deborah Zacchei ha ricordato che è stato anche attivato il servizio di trasporto scolastico per i disabili di medie e superiori: «Questa amministrazione è attenta ai bisogni di tutti».

Il consigliere regionale Emanuela Mari ha spiegato di aver voluto essere presente a tutti i costi vista la bontà dell’iniziativa. «Conosco le associazioni che sono qui, sono loro che spesso si sostituiscono a noi dove non riusciamo ad arrivare e le ringrazio». Elena De Paolis, presidente del tavolo tecnico per la cultura dell’agibilità, ha ringraziato l’assessore Zacchei per la determinazione dimostrata.

Alberto Mistò, rappresentate Pulminoamico, ha lodato il lavoro di Aga rappresentata dal suo presidente Carlo Marcomeni. Luca Lombardi, Pulminoamico, ha parlato di una scommessa vinta. L’assessore a Turismo e Cultura Simona Galizia ha lodato il lavoro di Zacchei e ha invitato a puntare sull’accessibilità.

Sono state consegnate delle targhe ai vari sponsor.

