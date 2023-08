TOLFA - Sono passati 4 giorni e a Tolfa prosegue la festa del Rione Poggiarello che, lo scorso 15 agosto, ha battuto tutti gli ostici avversari vincendo il 53 Torneo Regionale dei Butteri. Il fantastico trio composto da Fabrizio Chima, Moreno e Stefano Olivetti hanno gareggiato contro i migliori team della Regione Lazio e hanno vinto portando in alto i colori del Poggiarello e di Tolfa. Gioia incontenibile e grande soddisfazione è stata espressa dal giovane e attivissimo presidente Franco Smacchia, anche lui esperto di cavalli ed eccezionale maniscalco. "È stata una gara molto combattuta sin dal primo gioco, quello degli anelli, dove ci siamo piazzati in 2ª posizione a pochi secondi dalla prima - spiega felicissimo il presidente giallo-verde Franco Smacchia - al secondo gioco, quello del cappello a staffetta, i nostri ragazzi hanno sfiorato la perfezione conquistando la prima posizione e ciò ci ha permesso di arrivare all'ultimo gioco con un buon margine di vantaggio sulle inseguitrici. Al terzo gioco, quello del vitello, i ragazzi hanno lavorato come una vera squadra catturando il vitello in pochissimo tempo e conquistando così questo ennesimo torneo. Da presidente volevo ringraziare in primis i cavalieri che hanno dato veramente il massimo su ogni singolo gioco, poi tutti i componenti del nostro Rione per il supporto, la passione e il sacrificio che mettono in tutto quello che fanno. Infine ci tengo a fare i complimenti a tutte le squadre partecipanti per lo spettacolo che hanno mostrato facendo divertire il numeroso pubblico sugli spalti". Dopo la vittoria riportata nel Torneo Regionale dei Butteri il presidente Smacchia, il trio dei cavalieri campioni e i vari membri del Rione, dopo il rituale carosello per le vie del paese sono andati tutti a cena per festeggiare questa importante vittoria. "Siamo rimasti molto soddisfatti del risultato e delle manche che abbiamo svolto - spiegano i campioni Moreno Olivetti, suo fratello Stefano e Fabrizio Chima - è stata una gara molto bella e come tutti gli anni molto combattuta e divertente. La gara del Regionale a Ferragosto a Tolfa è molto atteso e ognuno dà il massimo per vincere, perché è uno scontro diretto con tutte le squadre più forti della Regione e, quindi, siamo felici di questa vittoria che ci dà davvero molta soddisfazione. Ringraziamo il presidente e il Rione per la fiducia riposta in noi. Complimenti a tutti i partecipanti e agli organizzatori".

