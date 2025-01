CIVITAVECCHIA – La Comunità di Sant’Egidio porta il natale ai fragili. Dopo gli appuntamenti di 21 e 25 dicembre, il 28 il pranzo di Natale si è svolto a a Villa Santina con gli ospiti della Casa di Riposo. Per gli anziani è stato un giorno speciale, un vero Natale. Ogni anziano vorrebbe trascorrere il Natale a casa sua con i propri cari, ma davvero in questo giorno si è respirato un clima familiare. La gioia è stata enorme e tanti si sono aperti a raccontare le loro storie. Per tutti un bel regalo. Il 30 dicembre il pranzo di Natale si è svolto con i detenuti della Casa di Reclusione in Via Tarquinia, pochi giorno dopo l’apertura della Porta Santa a Rebibbia da parte di Papa Francesco. Il direttore Patrizia Bravetti ha voluto essere vicina ai detenuti anche di questo Carcere. Il Sindaco, durante il saluto, ha ribadito che il Comune vuole affrontare in modo concreto il tema dei bisogni dei detenuti. Anche l’Assessore ai Servizi Sociali, Antonella Maucioni, ha rivolto un saluto ai detenuti.

