CIVITAVECCHIA – Un disegno realizzato per gioco lo scorso agosto, diventato poi una stampa per magliette. Tutto nel tempo libero, tutto in chiave positiva. Nasce così la Positive digital, dall’intuizione di Graziano Puppi: Batman, Joker, personaggi realizzati su carta e trasferiti su cotone. I cosiddetti “Iconix”, il trampolino di lancio per un gioco si è presto trasformato in un impegno serio, soprattutto grazie all’immancabile supporto di Chiara Ceccarelli. Prende quindi il via il progetto e come hobbista Graziano Puppi inizia a realizzare le maglie. Subito dopo l’intuizione: l'album " civitavecchiese doc", fatto da personaggi che hanno rappresentato qualcosa per la città, portando lustro a livello nazionale o internazionale. Ogni viene scelto un personaggio ritenuto meritevole di far parte dell'album e viene omaggiato con la maglia con la sua caricatura. Tiziano Leonardi, Baleno, Patrizio Scilipoti, il sindaco Piendibene, la Maria Letizia Beneduce, Massimo Ciccognani. E il progetto continua, curato dalla a alla z da un artigiano doc che cura ogni dettaglio, dalla realizzazione grafica alla stampa. Una realtà nuova per Civitavecchia, che sta rapidamente prendendo piede anche fuori città.