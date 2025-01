CIVITAVECCHIA – Con l’inizio dei saldi invernali, l’associazione Porta d’Etruria lancia un’iniziativa volta a promuovere la mobilità sostenibile e sensibilizzare i cittadini sull’importanza dell’utilizzo dei mezzi pubblici durante lo shopping. Un modo per vivere le vie della città in maniera più serena e consapevole, contribuendo nel contempo a ridurre l’impatto ambientale.

«Siamo convinti che l’utilizzo dei mezzi pubblici rappresenti una scelta responsabile e utile per migliorare la qualità della vita in città, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza come i saldi», ha dichiarato Stefano De Paolis, oresidente dell’Associazione. «Con questa iniziativa vogliamo sensibilizzare i cittadini sull’importanza della sostenibilità e offrire un incentivo concreto per premiare chi sceglie questa strada».

L’Associazione invita infatti tutti i clienti a utilizzare i mezzi pubblici per raggiungere le aree commerciali di Civitavecchia, sottolineando come questa scelta possa contribuire a decongestionare il traffico e ridurre lo stress legato alla ricerca di parcheggi. L’obiettivo è quello di creare un ambiente più accogliente e vivibile per tutti, anche attraverso la valorizzazione degli spazi all’aperto, che potranno essere destinati ad attività sociali.

Per incentivare questa pratica, durante i giorni di saldo chiunque mostrerà un biglietto valido dei mezzi pubblici nei punti vendita aderenti riceverà un caffè gratuito. Un gesto simbolico ma significativo, pensato per ringraziare chi contribuisce a rendere Civitavecchia più sostenibile.

L’Associazione ha inoltre rivolto un appello ai commercianti e alle istituzioni locali affinché collaborino per il successo dell’iniziativa: «La partecipazione attiva di tutte le realtà del territorio è fondamentale per creare un ambiente cittadino più vivibile e accogliente per residenti e visitatori», ha aggiunto De Paolis.

