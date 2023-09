CIVITAVECCHIA – Partita l’iniziativa Dopo scuola al Dopolavoro. Come ha spiegato l’organizzatore Riccardo Pieri si tratta di un naturale proseguimento del centro estivo che ogni anno si tiene al Dopolavoro ferroviario, l’idea è quella di offrire un «servizio ai genitori e alle famiglie più in generale - ha detto -, fino ad ottobre quando parte il tempo pieno e il servizio mensa». La parola d’ordine è inclusione e nel corso di queste ore - dalle 12 alle 16,30 - saranno svolte molteplici attività, saranno fatti i compiti assegnati nel pomeriggio e si giocherà a calcio e paddle. Il presidente della Fondazione Cariciv Gabriella Saracco ha aggiunto:«È importante riuscire a fare stare insieme anche quei bambini magari più chiusi o soli a livello familiare, anche solamente dargli la possibilità di stare due ore a giocare a calcio, paddle e biliardino è davvero fondamentale. Per questo noi siamo vicini a questo progetto e crediamo nella funzione che questi momenti hanno per questi bambini nelle ore dopo la scuola».

