CIVITAVECCHIA – Nuovo allarme caldo per Civitavecchia dove si avvicina un weekend da bollino rosso. Weekend di caldo record per l'Italia, dove le città da bollino rosso arriveranno a 16. Temperature in ulteriore aumento, con un'ondata di calore ancora più intensa e rischi per la salute. Il livello 3, corrispondente al bollino rosso, indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo su soggetti a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Nel weekend l’anticiclone Cerbero cederà il testimone all’ancora più caldo anticiclone sub-tropicale Caronte. Oggi e domani, secondo il bollettino quotidiano sulle ondate di calore diffuso dal Ministero della Salute, temperature record a Civitavecchia dove già dalle 8 di questa mattina si registreranno 26 gradi che saliranno a 31 nel pomeriggio alle 14, la temperatura massima percepira sarà 37 gradi. Nel giorno di domenica alle 8 la tempertura sarà di 27 gradi per poi salire alle 14 a 32 gradi. Temperatura percepita 38 gradi. I consigli sono sempre i soliti e vengono rivolti a tutti, con particolare indicazione per le fasce di popolazione più a rischio ovvero anziani e bambini. Si consiglia un’alimentazione leggera, consumare frutta fresca, bere tanta acqua e non uscire nelle ore più calde della giornata. Massima attenzione, quindi, nel corso del fine settimana in arrivo per evitare problemi legati alle altissime temperature attese.

