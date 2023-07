CIVITAVECCHIA – Una giornata di festa e solidarietà quella di ieri alla casa circondariale Giuseppe Passerini di via Aurelia Nord. Una delegazione della Comunità di Sant’Egidio, nell’ambito della campagna “Occhiali gratuiti per i detenuti del Lazio” avviata grazie alla collaborazione con Luxottica, ha infatti distribuito gratuitamente gli occhiali per la presbiopia ai detenuti. La cerimonia si è svolta alla presenza della direttrice Patrizia Bravetti, del comandante Egidio Giramma, della capoarea educativa Marianna Marini, accompagnata da alcuni educatori e dalla mediatrice culturale. I primi detenuti hanno già ricevuto gli occhiali (ciascuno secondo la gradazione più adatta alle sue esigenze), gli altri detenuti della Casa circondariale li riceveranno nei prossimi giorni. La campagna permetterà a 3000 detenuti nelle carceri del Lazio di avere a disposizione gli occhiali.

