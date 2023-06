CIVITAVECCHIA – Nineteen, il brand di abbigliamento del giovane civitavecchiese Daniele Tisato, è stato scelto dall’artista emergente Young Kali. Il cantante romano si è innamorato delle t-shirts realizzate dal civitavecchiese e ha deciso di indossare il brand nella copertina della sua nuova uscita “Va bene così”, fuori sulle piattaforme digitali. Young Kali vanta collaborazioni importanti come Pyrex (Dark polo gang) o producers del calibro di Sick Luke o del Mago del blocco. Nomi importanti nel mondo della trap romana e non anche se Kali ha un messaggio preciso da lanciare, così come Tisato che con il suo Nineteen vuole lanciare un messaggio: non mollate e andate avanti.

