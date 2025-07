L’associazione Ncc Italia esprime grande soddisfazione per l’annuncio del dicastero per l’evangelizzazione riguardante il pellegrinaggio degli autisti, che si terrà il prossimo 25 luglio, in concomitanza con la festività di San Cristoforo, patrono dei viaggiatori.

“Questa iniziativa che accoglie la nostra richiesta – riferisce una nota – rappresenta un’importante opportunità per valorizzare e celebrare il lavoro degli autisti, che ogni giorno si dedicano al servizio della comunità. San Cristoforo è un simbolo di protezione e guida per tutti coloro che viaggiano, e il pellegrinaggio sarà un momento di riflessione, preghiera e condivisione per tutti coloro che svolgono la professione di autista. Siamo convinti che questo evento non solo rafforzerà il senso di comunità tra i professionisti del settore ma offrirà anche un’occasione per rinnovare lo spirito di servizio verso gli utenti.

La decisione di organizzare un pellegrinaggio rappresenta un passo significativo per il riconoscimento del ruolo fondamentale degli autisti nella società moderna, sottolineando l’importanza della sicurezza e della mobilità. Invitiamo – conclude la nota – tutti gli autisti e le loro famiglie a partecipare a questo evento unico, che promette di essere un momento di celebrazione della nostra professione e della nostra fede. Per ulteriori informazioni sul percorso del pellegrinaggio e le modalità di partecipazione, invitiamo a contattare la nostra segreteria”.