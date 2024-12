FIUMICINO - Una grande successo è quello che si è registrato per l’iniziativa organizzata da“Il cuore di Cristiano – associazione per l’oncologia pediatrica e la disabilità infantile ODV-ETS”, realizzata in collaborazione con l’ADV, Associazione Donatori Volontari Sangue Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Il Memorial “Cinzia nel cuore” ha registrato infatti un record di presenze: tante le persone che si sono recate a Villa Guglielmi per donare il sangue. Il Memorial ha uno scopo particolare: ricordare e omaggiare Cinzia Pacilli, volontaria dell’associazione “Il cuore di Cristiano”, venuta a mancare prematuramente per una neoplasia mammaria: «L’iniziativa per ricordare la nostra cara amica Cinzia – ha dichiarato la presidente dell’associazione “Il cuore di Cristiano”, Loredana Vagni – ha registrato un record di presenze, con un numero di donazioni oltre le nostre aspettative. Le trasfusioni di sangue sono richieste ogni giorni di più e con un piccolo gesto possiamo aiutare i sistemi sanitari mondiali a rispondere alle emergenze che le necessitano».

Un successo che è stato raggiunto grazie alla sensibilità dei partecipanti e l’impegno dei volontari: «Ringrazio, oltre tutte le volontarie e i volontari dell’associazione, che hanno allestito e organizzato anche una gradevole colazione per tutti i presenti, - ha aggiunto - soprattutto i donatori, il dermatologo dott. Biolcati, l’oncologa dott.ssa Noviello e il dott. La Mura Francesco per la loro preziosa disponibilità nei confronti del nostro evento e dei partecipanti. Un grazie particolare all’associazione ADVS, Donatori Volontari Sangue Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, nella persona di Caterina Ricci, per aver allestito l’autoemoteca presso la corte di Villa Guglielmi, che ha permesso in totale sicurezza la trasduzione del sangue e la conservazione della sacche per le varie emergenze».