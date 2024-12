CIVITAVECCHIA – Un esempio di altruismo e vicinanza a chi soffre, un vero e proprio atto di amore verso i civitavecchiesi, che ogni anno si ripete e che vede protagonista sempre la stessa famiglia: il papà, la mamma e i due figli che un tempo erano bambine e oggi sono adolescenti. Ogni volta, a ridosso del Natale, sfruttando Facebook in maniera intelligente, fanno partire la raccolta fondi che quest’anno ha raggiunto quasi i 4.500 euro e poi di corsa nei supermercati cittadini per acquistare beni di ogni tipo. Pasta, uova, carne, pesce, frutta. Ma anche qualche sfizio per i più piccoli per regalare un sorriso e un clima di festa. Quattordici le famiglie che quest’anno hanno ottenuto un consistente pacco natalizio, figlio della solidarietà dei civitavecchiesi. Il maltempo di questi giorni non ha certo fermato le consegne: sfidando la pioggia battente i quattro si sono messi in macchina e hanno consegnato casa per casa la spesa di Natale a chi davvero ha difficoltà a mettere insieme il pranzo con la cena.